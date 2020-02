La sfida di Coppa Italia fra Milan e Juventus è l’occasione di vedere all’opera due grandi numeri uno, omonimi, che rappresentano un passaggio di consegne in ottica nazionale: da una parte Gianluigi Buffon, dall’altra Gianluigi Donnarumma.

Dopo aver commentato l’attesissima sfida, ai microfoni di Rai Sport, Fabio Paratici ha commentato i rumor sulla possibilità di vedere Donnarumma in bianconero: “sarà una partita importante come tutte le altre, logicamente siamo a un punto della stagione dove abbiamo lavorato fino ad ora per arrivare a giocarci queste partite, sia in Champions League, a eliminazione diretta, semifinale di Coppa Italia, siamo primi in campionato, quindi siamo contenti di essere arrivati a questo punto in questa situazione di classifica, con tutte le porte aperte e cerchiamo di giocarcela fino alla fine. Donnarumma alla Juventus? abbiamo grandissima fiducia in Szczesny, credo sia uno dei portieri migliori del mondo, quindi escluderei l’arrivo di altri numeri uno”.

