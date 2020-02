Cristiano Ronaldo non sarà in campo domani nella sfida della Juventus contro il Brescia: il portoghese e Maurizio Sarri hanno deciso di comune accordo di osservare un turno di riposo. CR7 sarà risparmiato, dunque, soprattutto in vista della sfida di Champions League contro il Lione di mercoledì prossimo.Torna invece Chiellini, convocato da Sarri.