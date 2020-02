Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del futuro del suo assistito. Il centrocampista è in forza al Chelsea, voluto fortemente dall’ex tecnico dei londinesi Maurizio Sarri. Adesso che il tecnico è andato via, destinazione Juventus, si fa un gran parlare del possibile approdo in bianconero del regista. A tal proposito, l’agente ha risposto alle domande sul futuro del proprio assistito ai microfoni di Tuttosport, aprendo all’ipotesi bianconera: “Sono certo che a fine stagione arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti elementi di qualità. Juventus un’ipotesi che nel caso valuteremmo insieme col Chelsea“. Dunque Jorginho gradirebbe, sarebbe l’ennesimo trasferimento di un ex Napoli alla Juventus.

Valuta questo articolo