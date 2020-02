Bordata di Johann Zarco a Jorge Lorenzo, il francese del team Reale Avintia ha parlato della decisione del maiorchino di tornare alla Yamaha, accusandolo di essere in qualche modo troppo legato ai soldi.

Non si è fatta attendere la risposta di Jorge Lorenzo: il maiorchino, prendendo spunto da una domanda di un fan su Instagram ha contraccambiato Zarco. “Non mi piace essere coinvolto nella gestione economica di nessuno, tutti fanno ciò che possono con ciò che hanno … ma dal momento che purtroppo è arrivato dove non chiama … (e me lo hai chiesto) Penso che dovresti chiederti seriamente come, dopo più di 10 anni nel mondiale ed essere doppio campione del mondo e firmare con KTM stia ancora pagando il suo mutuo casa...“, questa la velenosissima risposta di Lorenzo.

