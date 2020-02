La stagione 2020 di MotoGp è alle porte, i piloti sono scesi in pista lo scorso fine settimana a Sepang per i primi test dell’anno, regalando ai fan le prime emozioni, tra giri veloci, cadute e tante prove.

Non mancano le prime frecciatine ed un pizzico di ironia: se la Ducati ha punto un po’ Alberto Puig e la Honda,Jorge Lorenzo ha deciso di prendere simpaticamente in giro il suo ex compagno di squadra, Marc Marquez. Il maiorchino della Yamaha ha postato un video di un gatto, che cadendo dal tetto atterra sulle sue zampe, come se niente fosse, taggando Marc Marquez e prendendolo in giro sui suoi salvataggi in pista. “Woww che salvataggio @marcmarquez93 …!! Tu sei il migliore! 👏👏😂😂😂😂“, ha scritto Lorenzo sui social.

