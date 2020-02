Jorge Lorenzo è finalmente tornato in pista e lo ha fatto in sella alla M1 a Sepang, nei panni di collaudatore Yamaha. Dopo aver ripreso confidenza con la moto che gli ha dato tante soddisfazioni fino al 2016, il maiorchino ha iniziato a spingere sempre più per raccogliere dati utili al team per migliorare la M1.

Sensazioni positive per Jorge Lorenzo, che ha pubblicato sui social un suo commento alla conclusione dello shakedown dei test di Sepang: “abbiamo finito oggi, il primo giorno in Yamaha dopo circa tre anni, ero un po’ preoccupato per alcune cose, per esempio che la moto abbia cambiato le sue caratteristiche o che io potessi avere dolore per gli infortuni ma onestamente la moto non era male, molto simile a quella che ho lasciato nel 2016, le caratteristiche sono molto simili. La moto è molto amichevole col pilota, mi sono sentito a casa dall’inizio, anche se ci vuole un po’ di tempo prima di ottenere il massimo dalla moto e capire quale è il limite per essere più veloce ma era solo il primo giorno“, ha dichiarato il maiorchino soddisfatto per il suo lavoro in pista.

