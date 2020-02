Joao Mario a gamba tesa sull’Inter. Il club che lo acquistò per 40 milioni di euro ma, a detta del calciatore portoghese, non gli diede mai abbastanza fiducia trattandolo in modo definito “spregevole”. Joao Mario ha il dente avvelenato contro i dirigenti nerazzurri, rei di non aver tenuto un comportamento consono nei suoi confronti, come dichiarato nelle sue ultime uscite:

“Per tre anni ho provato a dire la mia all’Inter, ma non ci sono riuscito. Mi sono reso conto che la mia mentalità, la mia visione del calcio non mi consentiva di esprimermi in Italia. È stata una brutta esperienza, ma ne ho tratto beneficio“, ha dichiarato il calciatore in una lunga intervista ad ‘A Bola’: “Mi fa riflettere l’Inter, che mi ha pagato 40 milioni per poi trattarmi in modo spregevole“.

