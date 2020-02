La stagione 2020 di Formula 1 è alle porte: i piloti sono attualmente in pista per l’ultima sessione di test invernali prima dell’esordio, in programma il 15 marzo in Australia. La Ferrari è partita con i piedi di piombo quest’anno, ma non ha intenzione di lasciare nulla al caso e lotterà con le grinfie e con i denti per poter combattere con la Mercedes in pista per il titolo Mondiale.

Jenson Button, ex pilota di Formula 1, ha voluto dire la sua proprio sul team Ferrari: “quando si renderanno conto che la lotta è contro Lewis invece che tra loro, potranno combattere per il campionato. Voglio vedere come la Ferrari funziona e si sviluppa in pista. Penso che saranno più uniformi con la Mercedes e ci sarà uguaglianza fino alla fine“, ha affermato al Daily Mail.

Il britannico ha poi aperto una parentesi anche su Charles Leclerc: “deve iniziare a concentrarsi sul duro lavoro e sfidare Lewis. In questo modo otterrà le sue sfide personali del futuro per essere campione“, ha concluso Button.

