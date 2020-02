Sono passate due settimane dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant, della figlia Gigi e delle altre 7 persone che viaggiavano in elicottero con loro. Uno schianto aereo è stato fatale per il Black Mamba, che viene omaggiato e ricordato ogni giorno da tifosi, appassionati di basket, amici e familiari.

Di recente, è stato Jay-Z a rilasciare delle dichiarazioni toccanti proprio sull’ex stella NBA, ricordando il loro ultimo incontro: “ci siamo visti più volte e l’ultima è stata a Capodanno, quando è venuto a casa mia. Era in un momento felice della sua vita e una delle ultime cose che mi ha detto è stata ‘Devi vedere Gianna giocare a basket’. Dopo la sua morte, per me è stata una delle cose più dolorose perché era così orgoglioso della figlia, e lo potevi notare anche solo dallo sguardo del suo viso. L’ho guardato e ho detto ‘Oh, diventerà una delle migliori giocatrici di basket al mondo’. Era così fiero di lei. Kobe era davvero un grande uomo. Quando io e mia moglie lo abbiamo saputo è stata davvero dura e anche adesso per noi è difficile. Lui era un grande essere umano nel momento migliore della sua vita“.

Valuta questo articolo