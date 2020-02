Tutti pazzi per Jannik Sinner. Dopo le lodi di Nadal e Federer, adesso anche Gilles Simon ha detto la sua in merito al fenomeno altoatesino che ieri ha dato del filo da torcere a Medvedev, testa di serie numero 1 del torneo di Marsiglia. Il francese in conferenza stampa ha tirato in ballo anche il collega Auger-Aliassime, anch’esso impressionato da Sinner:

“Gioca benissimo. Il primo a farmelo notare un giorno fu Auger-Aliassime che mi disse: “lo vedi quello, gioca stra-benissimo! Ci sono altri tennisti junior che giocano molto bene ma lui è fortissimo”. Sono sempre interessanti i commenti dei giocatori quando si conoscono bene tra di loro e quindi l’ho osservato un po’: in effetti, è impressionante il modo in cui colpisce la palla. Mi ricorda un po’ Berdych quando era all’inizio, anche se non è così robusto ma si muove meglio rispetto al Tomas dei primi tempi”, le parole riportate da Ubitennis. Insomma, il nostro Jannik deve rimanere con i piedi ben saldi in terra, anche se sino ad ora sta impressionando l’intero movimento tennistico.

