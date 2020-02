Jannik Sinner sta proseguendo nel proprio processo di crescita, seguito da vicino dal suo coach Piatti che non lo molla un attimo in giro per il tour. Il tennista altoatesino si appresta a giocare in terra olandese l’ATP di Rotterdam, un torneo ricco di campioni al quale prenderà parte anche Fognini. Parlando a Super Tennis, Sinner si è detto contento della wild card ricevuta dagli organizzatori olandesi:

“sicuramente per me è una wild card molto importante, ci sono giocatori molto forti che son passati da qui e stanno ancora giocando questo torneo, uno dei migliori indoor. Sono molto contento e proverò a fare del mio meglio. Cerco sempre di migliorare, è questo il mio obiettivo, ci saranno settimane migliori e peggiori, ma dobbiamo restare nel percorso di miglioramento che ho intrapreso. Pressione dopo la vittoria alle Next Gen Finals? E’ normale, ma ero molto contento della vittoria a Milano“.

A Rotterdam grazie ad una wild card, @janniksin ci racconta un po’ le sue sensazioni prima dell’esordio!#tennis #NextGenATP pic.twitter.com/Qo4ihU1j0j — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) February 10, 2020

Valuta questo articolo