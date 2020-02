Jack Sock è tornato, finalmente, verrebbe da dire. Il tennista americano era finito in un oblio che durava ormai da oltre un anno, un periodo durante il quale non è riuscito a vincere neanche un incontro di singolare, fatta salva la Laver Cup che comunque non conta per la classifica ATP.

Ieri Sock è tornato al successo, lo ha fatto al primo turno del torneo di Delray Beach, vincendo contro il vincitore uscente del torneo, Radu Albot. 7-6 al terzo set per l’americano, il quale si è lasciato andare ad un pianto nervoso dopo la vittoria. Pensate che non otteneva un successo in singolare in campo ATP da Parigi 2018, dunque quasi un anno e mezzo di attesa. Dopo essere stato top10 nel 2017, al momento Sock non ha classifica ed ha usufruito di una wild card per disputare il torneo. La speranza dell’americano è che possa tornare ad alto livello dopo problemi fisici e non solo, che ne hanno condizionato la carriera.

Jack is BACK 💥@JackSock saves match point and battles to a first tour win, outside Laver Cup, since Paris 2018. He dethrones defending champion Albot 3-6 6-3 7-6(2)#DBOpen pic.twitter.com/bJfndlS6hC — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2020

