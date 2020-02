L’Inter sta pensando di metter mano al portafogli per accaparrarsi uno dei portieri svincolati più appetibili sul mercato. Si tratta come noto di Emiliano Viviano, il quale ha effettuato le visite mediche col club nerazzurro nei giorni scorsi, ma non ha ancora firmato alcun contratto con la squadra di Conte.

Il motivo è presto detto, l’Inter è ancora incerta sul da farsi e sta prendendo tempo. Probabilmente l’esito dei colloqui con Viviano dipenderà dagli ultimi provini che Handanovic svolgerà, per capire quali potrebbero essere i reali tempi di recupero dall’infortunio del portiere sloveno. Viviano dunque in stand-by ancora per un po’, le prossime ore saranno decisive.

