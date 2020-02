L’Inter sorride ad Udine, dopo la vittoria contro l’Udinese, alla Dacia Arena, grazie alla doppietta di Lukaku. I nerazzurri non hanno brillato, ma grazie ai cambi giusti di Antonio Conte sono riusciti a cambiare le sorti del match e portare a casa tre preziosi punti.

“Normale trovare difficoltà qui a Udine, dove sono bravi a chiudersi e ripartire. Mettere più qualità nella rosa serve proprio a sbrogliare queste situazione. La vittoria è stata meritata, anche se complicata. Non mi è piaciuto solo come ci siamo abbassati nel finale. Una squadra come l’Inter deve avere anche una panchina importante. In campo dal 1′ avevamo un ragazzo di 20 anni, Bastoni, e uno di 17, Esposito. Lavoriamo anche per il futuro, ma l’impatto poi di Brozovic e Alexis è stato ottimo e al momento giusto“, ha dichiarato il tecnico dell’Inter al termine della partita.

“Siamo stati costretti a schierarlo, viste le assenze di Sensi, Gagliardini e Borja Valero. Per un ragazzo arrivato da 5 giorni, però, è stato positivo. Sono soddisfatto di lui, anche se deve ancora trovare ovviamente il ritmo con il resto della squadra. I compiti che gli ho dato? Preferirei non dirli (ridendo ndr). Ovvio che può migliorare e giocare con più intensità“, ha concluso Conte su Eriksen.

