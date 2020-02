Serata amara per l’Inter, che perde a San Siro contro il Napoli nella semifinale di andata di Coppa Italia. Un ko pesante per i nerazzurri, chiamati adesso a ribaltare il risultato al San Paolo il prossimo 5 marzo.

Alquanto deluso Antonio Conte nel post gara ai microfoni di Rai Sport: “il Napoli è venuto a San Siro a fare una partita molto difensiva, era con tutti gli uomini effettivi sotto la metà campo. Mertens marcava Brozovic, il Napoli ha chiuso tutti gli spazi. E quand’è così bisogna avere più velocità e sfruttare gli uno contro uno. Complimenti al Napoli, perché ha fatto una partita molto attenta, molto difensiva, che ha dato i frutti visto che l’ha vinta. Oggi avevo effettuato 5 cambi, rispetto al derby. C’era linfa nuova. Ma stiamo parlando del Napoli, che ha battuto Lazio, Juventus, Liverpool. E’ una squadra dai valori importanti. In classifica ha un ritardo importante, ma se ha battuto queste squadre è perché ha valori importanti. Dietro la Juventus, il Napoli ha la rosa più importante del campionato“.

Conte poi ha analizzato le differenze rispetto al derby: “il Milan ha giocato in una maniera molto più garibaldina. E’ stata una partita a tutto campo, sia da parte nostra che loro. Oggi di spazi invece non ce n’erano, il Napoli ha fatto una partita molto tattica. E’ stato bravo Gattuso a chiudere tutti gli spazi, aspettarci e cercare di ripartire. Noi non siamo riusciti a trovare gli spazi giusti. Alla fine della fiera non avremmo rubato niente – anzi – se questa partita fosse finita come minimo in parità. Io dico che siamo lontani da chi ha comandato in questi anni. Dobbiamo lavorare e prendere anche queste sconfitte per cercare di migliorare“.

