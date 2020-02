Josè Mourinho è probabilmente l’alleanatore più amato dai tifosi interisti che forse gli perdoneranno l’aver provato a trattanere Christian Eriksen fino alla fine. Del resto, il tecnico degli Spurs ha fatto solo il suo lavoro nel provare a mettere i bastoni fra le ruote ai nerazzurri che da tempo ormai avevano l’accordo con il giocatore.

Lo stesso Mourinho ha svelato: “lo sapevamo tutti, sin dal primo giorno che sono arrivato. Siamo rimasti in silenzio per via dell’accordo morale che avevamo il giocatore. Ho provato a convincerlo, ma aveva già preso la decisione di andar via. E da quel momento ho iniziato a pensare e costruire la squadra senza di lui. Christian è un professionista e, ovviamente, ha dato il suo contributo fino alla fine. In ogni caso mister Levy (il presidente degli Spurs, ndr) ha ottenuto una cifra importante, poi utilizzata per acquistare un ragazzo giovane come Bergwijn“.

