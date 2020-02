Anche se si trova a Sepang per i test di MotoGp, Valentino Rossi ha la mente in quel di Milano. Questa sera infatti, la sua Inter affronterà il Milan nell’attesissimo derby che mette in palio punti importanti per agganciare la Juventus in vetta. Intervistato da Sky Sport, il ‘Dottore’ ha provato a metter giù la formazione ideale per la sfida di questa sera, sostituendosi ad Antonio Conte. Seppur ‘impreparato’ sull’assenza per squalifica di Lautaro Martinez, Valentino Rossi ha disegnato un 3-5-1-1 inserendo Eriksen come centrocampista di qualità e Alexis Sanchez alle spalle di Romelu Lukaku. Che sia la mossa vincente?

Valuta questo articolo