Succede di tutto a San Siro, ma ciò che conta è che vince l’Inter. Tre punti fondamentali per i nerazzurri, che vincono il derby e salgono in testa alla classifica insieme alla Juventus, sconfitta ieri sul campo dell’Hellas Verona.

Una partita assurda quella di San Siro, dominata per 50 minuti dal Milan, prima che l’Inter decidesse di scendere in campo e ribaltare il punteggio, fin lì fermo sul 2-0 a favore dei rossoneri. Perfetta la squadra di Pioli nel primo tempo, un meccanismo senza alcun ingranaggio fuori posto, capace di far girare a vuoto il proprio avversario, colpendolo prima con Rebic e poi con Ibrahimovic. Buio totale però nella ripresa, con Brozovic che riapre la gara e Vecino che riequilibra l’incontro, prima dei sigilli finali di De Vrij e Lukaku. San Siro che diventa una bolgia e atmosfera che cambia completamente: dal gelo dei primi 45 minuti alla passione della ripresa.

Un successo che tuttavia non può mascherare le lacune mostrate dall’Inter, apparsa fragile e inconsistente prima del gol di Brozovic, apparso come una scintilla all’improvviso, utile per ridestare i nerazzurri. Dovrà lavorare proprio su questo Conte in vista della prossima gara contro la Lazio, un vero e proprio scontro diretto che potrebbe dir molto in ottica scudetto. Buoni spunti da cui ripartire invece per il Milan, forse al momento solo un po’ troppo Ibra-dipendente. Va slacciato questo filo per rimanere in partita anche quando lo svedese si spegne, per provare ad evitare rimonte sanguinose come quella accaduta questa sera.

