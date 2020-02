Era uno dei protagonisti tanto attesi del derby tra Inter e Milan, lo ha giocato però solo per venti minuti, entrando al posto di Alexis Sanchez al 72° minuto della partita.

Eriksen è riuscito comunque a farsi notare, con una punizione pazzesca da lontanissimo, stampatasi contro la traversa. Una prodezza che l’ex Tottenham ha commentato ai microfoni di TV2: “l’ho colpita davvero bene, anzi no visto che non è entrata. All’inizio pensavo di crossare, ma ho visto che il Milan difendeva molto profondo e non c’erano grandi opportunità. Allora ho fatto un cenno a Brozovic e ho calciato. Se fosse entrata sarebbe stata l’estasi, la ciliegina su una super torta, ma per fortuna è finita bene lo stesso e questa punizione non rimarrà nella mia memoria come un incubo“.

Eriksen poi ha concluso: “giocare questa partita è stata una grande esperienza. La spinta dei tifosi si percepisce davvero, a partire dalla splendida coreografia di tutta la curva, ma anche prima del match: quando arrivi con il pullman, battono sulle fiancate e ti fanno sentire l’importanza della sfida. E’ stato davvero speciale, soprattutto per la vittoria arrivata in questo modo. Esco dallo stadio con un grande sorriso“.

Valuta questo articolo