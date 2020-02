Primo tempo da incubo, secondo da sogno. Si racchiude tutto qui il derby per l’Inter, riuscita a ribaltare il Milan nella ripresa dopo lo 0-2 dei primi 45 minuti.

Un poker esaltante che ha scosso anche Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara: “è stata una notte speciale perchè il primo tempo penso siamo andati in grande difficoltà forse come non mai quest’anno e c’era il rischio di prendere un’imbarcata. Invece siamo stati bravi a riequilibrarci e a capire dove migliorare. Il merito va a questi ragazzi perchè oggi io sono contento perché proprio nei momenti difficoltà riuscire a resistere ai colpi significa che siamo pronti a prepararci a qualcosa di buono“.

Riguardo la lotta scudetto, Conte ha ammesso: “dico che è assolutamente molto presto per parlare di cose che oggi possiamo comunque sognare. Penso che questo periodo di dieci partite sarà bello intenso e dopo questo periodo potremo dire di più sulle nostre capacità. Adesso dovremo affrontare diverse partite come il Napoli in Coppa Italia e come con la Lazio. Io dico che ci vuole pazienza e tempo perchè le cose non le fai dall’oggi al domani. Oggi i ragazzi hanno dimostrato di avere grande forza e grandi attributi”.

Conte ha poi proseguito: “fare quattro gol al Milan non è da tutti. Io e i ragazzi sappiamo cosa c’è stato di sbagliato nel primo tempo. Abbiamo portato delle modifiche con umiltà, sappiamo che non tutte le partite vanno affrontate nella stessa maniera. Oggi per noi è stato importante perchè ci ha fatto capire che dobbiamo sempre usare la testa al di là delle gambe”.

