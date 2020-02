Inter-Milan è il piatto forte della 23ª giornata di Serie A. Il Derby della Madonnina chiuderà il programma domenicale per quella che è una sfida sempre molto attesa e spettacolare per tifosi e appassionati.

Romelu Lukaku è uno dei protagonisti più attesi in casa nerazzurra. Il bomber, che ha già segnato nel match d’andata, intervistato ai canali social nerazzurri ha raccontato alcuni dettagli sui ricordi dell’Inter del passato: “ho due idoli calcistici, che vorrei incontrare. Sono Ronaldo e Adriano. Se mi dovesse capitare di parlare con loro, si tratterebbe di un qualcosa di emozionante e immenso per me. Io non so se riuscirò a fare anche solo una parte di quanto hanno fatto loro all’Inter, ma il mio obiettivo è quello di lavorare, crescere e fare il meglio per questi colori. Il derby che non dimenticherò mai? Il 4-0 nel derby del 2009. Ero appena diventato professionista: guardai quella gara, quella del debutto di Sneijder, rimasi impressionato da Eto’o e Milito, ma soprattutto ricordo il meraviglioso gol di Thiago Motta“.

