Milan in vantaggio nel derby della Madonnina numero 172, uno-due mortifero dei rossoneri che piegano in pochi minuti la resistenza dell’Inter. Un primo tempo a senso unico a favore della squadra di Pioli, che trova prima il punto dell’1-0 con Rebic, per poi raddoppiare con Zlatan Ibrahimovic, autore tra l’altro dell’assist per il compagno croato. Clamorosi però i due errori di Padelli, che permettono al Milan di andare all’intervallo in vantaggio di due gol.

Gol Rebicpic.twitter.com/WMg3SymJox — Berita & Info Milan (@Info4_Milanisti) February 9, 2020

