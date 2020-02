Sembrava un derby a senso unico, sono bastati otto minuti nella ripresa all’Inter per riacciuffare il Milan, trovando in poco tempo il 2-1 e il 2-2. Ci pensano Brozovic e Vecino a mettere le cose in equilibrio, facendo esplodere un San Siro colorato maggiormente di nerazzurro. Prima una staffilata da fuori del croato, poi un destro da dentro l’area dell’uruguaiano: quanto basta per cancellare il vantaggio del Milan. Tutto da rifare dunque per i rossoneri, ecco i video dei gol:

Rapid double from Brozović (Alexis assist) & Vecino and it’s 2-2 between Inter & Milan in the Derby Di Milano 🔵⚫️🔴 Game on!#InterMilan #DerbyMilano #DerbyDellaMadonnina pic.twitter.com/BDCHIrWjf9 — United Focus (@_unitedfocus) February 9, 2020

