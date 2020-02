L’attesa cresce sempre più: domenica sera si disputerà il derby di Milano, con Inter e Milan pronte a sfidarsi in un match di fuoco. I rossoneri sono ancora incerti sulla presenza di Ibrahimovic, del quale ha parlato oggi Adriano Galliani, ex ad del Milan: “essendo stato amministratore delegato nei due anni di Ibrahimovic, so bene quanto conti come esempio e come stimolo per i suoi compagni. Mi ricordo quando appendeva al muro i suoi compagni che non si allenavano con la giusta intensità. Non so come stia, credo che ci dovrebbe essere. Fa da stimolo ai propri compagni e fa paura agli avversari. Lo piango ancora, quando lo vendemmo per motivi di bilancio“.

“Devo dire che è la settimana più importante dell’anno, ho ancora impressa nella memoria la settimana del 2003 con i due derby di Champions, ero in apnea. Ricordo la parata di Abbiati su Kallon che ci ha dato la finale e la vittoria contro la Juve, ogni tanto ho ancora paura che quella palla all’ultimo minuto entri. Quelli in assoluto sono stati i due derby che ho vissuto con un’emozione irripetibile”, ha aggiunto ai microfoni Sky prima di rivelare che allo Stadio San Siro dovrebbe esserci un ospite d’eccezione: “Djokovic mi ha fatto sapere che dovrebbe venire a San Siro a vedere Milan-Juventus, semifinale di Coppa Italia. Io non sarò al derby perché essendo monzese mi occupo del Monza. Sarò a Siena per Siena-Monza e il derby me lo guarderò in treno sul telefonino”.

