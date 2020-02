L’Inter perde 2-1 lo scontro scudetto contro la Lazio e dai social arrivano le prime critiche. Enrico Mentana, giornalista di La7 e grande tifoso dell’Inter, ha fatto un appunto ad Antonio Conte in merito ai cambi effettuati a gara in corso: “Conte è un allenatore blasonato e ha già fatto un grande lavoro all’Inter. Ma ieri sera, dopo il gol del 2-1, se mi avessero chiesto chi erano stati fino a quel momento i migliori tra i nerazzurri, io (semplice tifoso, per carità) avrei detto Brozovic e Candreva. I due che a quel punto Conte ha sostituito…“.

