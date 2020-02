“Il comportamento dell’Inter verso Olivier Giroud è stato molto irrispettoso. Hanno tenuto in standby un giocatore che ha un comportamento esemplare e che aveva dato la sua priorità all’Inter“. Si tratta di un virgolettato molto duro, riportato dai francesi di RMC Sport, i quali citano una fonte vicina al Chelsea. L’affare Giroud tra Inter e Chelsea è saltato, con la querelle che dunque non si è conclusa molto bene tra le parti. A quanto pare la volontà di Giroud sarebbe stata quella di approdare in nerazzurro, ma così non è stato.

