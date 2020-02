Ha saltato il match di ieri per un problema ad un dito, Samir Handanovic adesso punta con decisione il derby del 9 febbraio.

Il portiere sloveno non ha nessuna intenzione di perdersi la stracittadina con il Milan, ma le sue condizioni vanno monitorate costantemente per evitare un lungo stop. L’Inter ha diramato questa mattina un comunicato sulle sue condizioni, rivelando anche i problema occorso ad Handanovic: ‘Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno‘.

Valuta questo articolo