Samir Handanovic non prenderà parte all’incontro di questa sera tra la sua Inter e l’Udinese. Una brutta notizia per Antonio Conte che dunque dovrà fare a meno del suo portiere e condottiero, al suo posto al centro dei pali nerazzurri vi sarà Padelli, il quale si è sempre ben districato quando è stato chiamato in causa.

Handanovic ha preso una forte botta durante l’allenamento di ieri, botta che lo ha costretto al forfait ma non gli ha impedito di viaggiare con la squadra verso Udine. Da capire adesso le sue condizioni in vista del sentitissimo derby contro il Milan della prossima settimana, siamo certi che lo sloveno farà di tutto per poter recuperare dall’acciacco che lo terrà fuori ad Udine.

