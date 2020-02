In casa Inter rischia di scoppiare il caso Eriksen. Il centrocampista danese, arrivato come grande colpo del mercato di gennaio non è riuscito fin qui ad impressionare. Conte non si fa problemi a lanciare nella mischia i nuovi acquisti, ma con lui ha preferito la strada della prudenza. Una manciata di minuti a partita, poco spazio per incidere, una collocazione tattica complicata vista la sua propensione offensiva e la ricerca di equilibrio che Conte chiede ai suoi centrocampisti. Aggiungeteci che l’Inter non gioca con il trequartista, ruolo ideale dell’ex Tottenham, e il gioco è fatto.

C’è chi però ha preso subito le difese del talento danese. Ai microfoni di Tiki Taka, Bobo Vieri ha sottolineato le qualità del calciatore danese dichiarando: “c’è già un caso Eriksen? E’ arrivato l’altro giorno. Io non l’ho visto in difficoltà, a cosa deve abituarsi? Il pallone è quello lì, si gioca 11 contro 11 in campo. Non vedo questi problemi, gioca sempre bene“.

