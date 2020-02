La stagione di Sofia Goggia si è conclusa in anticipo. La sciatrice italiana è stata protagonista di una brutta caduta durante il superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’atleta azzurra ha riportato la frattura scomposta del radio sinistro e dunque verrà operata presso l’ospedale della località tedesca già nel pomeriggio. I tempi di recupero sono indicati in circa 6 settimane, dunque Sofia Goggia non riuscirà a rientrare per le Finali di Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo.

Valuta questo articolo