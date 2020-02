Un infortunio diventato in poco tempo un giallo vero e proprio, ma non per quanto riguarda l’esito degli esami o i tempi di recupero. Bensì per ciò che concerne la causa del nuovo crack del ginocchio di Leonardo Pavoletti, che dovrà rioperarsi dopo quanto accaduto l’altra sera.

Secondo fonti ufficiali, l’attaccante rossoblù sarebbe scivolato, ma alcune voci circolate a Cagliari parlano di una lite con Valter Birsa all’uscita di un locale, dalla quale poi sarebbe scaturito il nuovo infortunio al ginocchio. Indiscrezioni che la società ha voluto disinnescare con un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito: “Nelle ultime ore stiamo assistendo ad un florilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano nemmeno di essere commentate. Noi siamo da un lato addolorati per quello che è accaduto a uno dei nostri giocatori e dall’altro concentrati sul lavoro in campo. Domenica ci aspetta un’altra battaglia. Da combattere insieme a questo splendido gruppo che non smette mai di inseguire il suo sogno“.

Sull’accaduto sono intervenuti però anche i diretti interessati, che hanno provato a fare chiarezza. Pavoletti in primis ha postato una foto con Birsa tra le proprie Instagram Stories: “Ma quale lite, ragazzi non scherziamo“, mentre Nainggolan è andato più a fondo: “Ora la tastiera del telefono scotta a molte persone… Ci sono persone che raccontano delle storie in note vocali assolutamente assurde… Ora parlano tutti e poi dicono che vogliono bene al Cagliari. Non c’è nessun litigio all’interno dello spogliatoio“. Un mistero vero e proprio, che il Cagliari spera di risolvere al più presto, per uscire da un periodo troppo brutto per essere vero.

