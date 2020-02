Sembrava poter essere pronto per rientrare in campo a breve, ma Leonardo Pavoletti dovrà nuovamente affrontare un lungo periodo di riabilitazione. Il ginocchio, operato diverse settimane fa dopo la lesione del crociato anteriore riportata durante la sfida contro il Brescia di inizio campionato, ha subito una ricaduta. Il calciatore dovrà stare fuori diversi mesi e rischia di rientrare nel 2021. Di seguito il comunicato del Cagliari: “la Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione“.

