Che qualcosa non girasse per il verso giusto durante il suo incontro con Khachanov di ieri si era capito. Oggi però Fabio Fognini è uscito allo scoperto parlando del problema fisico che lo ha evidentemente condizionato durane l’incontro di primo turno di Rotterdam contro il russo.

“Mi dispiace davvero di aver dovuto rinunciare alla partita di doppio dopo essermi infortunato alla gamba sinistra ieri… Ciao bella Rotterdam! A presto!” E’ quanto recita il tweet del tennista ligure, fermatosi dunque per un problema alla gamba non meglio precisato. Adesso il tennista si prenderà presumibilmente del tempo per recuperare da tale acciacco, i prossimi impegni saranno importantissimi per il nostro Fogna.

