Dopo le fatiche degli Australian Open, è giunto il momento di guardare avanti per i big del tennis mondiale. Il prossimo torneo di grande rilevanza in ordine cronologico è Indian Wells, Master 1000 americano molto importante e sentito dai tennisti. E’ stata resa nota l’entry list da poche ore, con il cut off alla posizione numero 75 del seeding. Sinner rimarrà dunque fuori dal tabellone principale, almeno per il momento, dato che come sempre ci sono da aspettare i vari forfait dei tennisti che lo precedono. Presente Berrettini in cerca di riscatto. Si terrà conto della classifica pre Australian Open, dunque Nadal è davanti a Djokovic nella entry list.

Main Draw

1 Nadal, Rafael (ESP)

2 Djokovic, Novak (SRB)

3 Federer, Roger (SUI)

4 Medvedev, Daniil (RUS)

5 Thiem, Dominic (AUT)

6 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

7 Zverev, Alexander (GER)

8 Berrettini, Matteo (ITA)

9 Bautista Agut, Roberto (ESP)

10 Monfils, Gael (FRA)

11 Goffin, David (BEL)

12 Fognini, Fabio (ITA)

13 Shapovalov, Denis (CAN)

14 Schwartzman, Diego (ARG)

14 Anderson, Kevin (RSA) PR

15 Wawrinka, Stan (SUI)

16 Rublev, Andrey (RUS)

17 Khachanov, Karen (RUS)

18 Nishikori, Kei (JPN)

19 Isner, John (USA)

20 Dimitrov, Grigor (BUL)

21 Paire, Benoit (FRA)

22 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

23 de Minaur, Alex (AUS)

24 Pouille, Lucas (FRA)

25 Pella, Guido (ARG)

26 Kyrgios, Nick (AUS)

27 Lajovic, Dusan (SRB)

28 Coric, Borna (CRO)

29 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

30 Carreno Busta, Pablo (ESP)

31 Hurkacz, Hubert (POL)

32 Evans, Daniel (GBR)

33 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)

34 Fritz, Taylor (USA)

35 Raonic, Milos (CAN)

36 Garin, Cristian (CHI)

37 Struff, Jan-Lennard (GER)

38 Opelka, Reilly (USA)

39 Cilic, Marin (CRO)

40 Djere, Laslo (SRB)

41 Krajinovic, Filip (SRB)

42 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

43 Humbert, Ugo (FRA)

44 Mannarino, Adrian (FRA)

45 Querrey, Sam (USA)

46 Cuevas, Pablo (URU)

47 Millman, John (AUS)

48 Ruud, Casper (NOR)

49 Albot, Radu (MDA)

50 Tiafoe, Frances (USA)

51 Verdasco, Fernando (ESP)

52 Londero, Juan Ignacio (ARG)

53 Sonego, Lorenzo (ITA)

54 Kecmanovic, Miomir (SRB)

55 Bedene, Aljaz (SLO)

56 Bublik, Alexander (KAZ)

57 Lopez, Feliciano (ESP)

58 Chardy, Jeremy (FRA)

59 Sousa, Joao (POR)

60 Gasquet, Richard (FRA)

61 Simon, Gilles (FRA)

62 Norrie, Cameron (GBR)

63 Andujar, Pablo (ESP)

64 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

65 Edmund, Kyle (GBR)

66 Thompson, Jordan (AUS)

66 Dolgopolov, Alexandr (UKR) PR

67 Fucsovics, Marton (HUN)

68 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

69 Berankis, Ricardas (LTU)

70 Moutet, Corentin (FRA)

71 Nishioka, Yoshihito (JPN)

71 Lu, Yen-Hsun (TPE) PR

72 Harris, Lloyd (RSA)

73 Dellien, Hugo (BOL)

73 Pospisil, Vasek (CAN) PR

74 Travaglia, Stefano (ITA)

75 Johnson, Steve (USA)

Alternates

76 Delbonis, Federico (ARG)

77 Cecchinato, Marco (ITA)

78 Ymer, Mikael (SWE)

79 Kohlschreiber, Philipp (GER)

80 Paul, Tommy (USA)

81 Jarry, Nicolas (CHI)

82 Sinner, Jannik (ITA)

83 Carballes Baena, Roberto (ESP)

83 McDonald, Mackenzie (USA) PR

84 Barrere, Gregoire (FRA)

85 Seppi, Andreas (ITA)

86 Monteiro, Thiago (BRA)

87 Kwon, Soonwoo (KOR)

88 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

89 Koepfer, Dominik (GER)

90 Munar, Jaume (ESP)

91 Sugita, Yuichi (JPN)

92 Dzumhur, Damir (BIH)

93 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

94 Duckworth, James (AUS)

Valuta questo articolo