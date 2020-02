Indian Wells, l’entry list del tabellone femminile è stata resa nota. Va ricordato a tal proposito che per il torneo americano verrà considerata la classifica pre Australian Open, con la Kenin che risulta essere alla numero 15 del seeding. Vediamo dunque quale sarà l’ordine d’ingresso in tabellone, in attesa dei forfait che capitano ad ogni torneo del tour.

Main Draw

1 Barty, Ashleigh (AUS)

2 Pliskova, Karolina (CZE)

3 Halep, Simona (ROU)

4 Osaka, Naomi (JPN)

5 Svitolina, Elina (UKR)

6 Andreescu, Bianca (CAN)

7 Bencic, Belinda (SUI)

8 Kvitova, Petra (CZE)

9 Williams, Serena (USA)

10 Bertens, Kiki (NED)

11 Keys, Madison (USA)

12 Sabalenka, Aryna (BLR)

13 Konta, Johanna (GBR)

14 Martic, Petra (CRO)

15 Kenin, Sofia (USA)

16 Vondrousova, Marketa (CZE)

17 Mertens, Elise (BEL)

18 Kerber, Angelique (GER)

19 Riske, Alison (USA)

20 Vekic, Donna (CRO)

21 Yastremska, Dayana (UKR)

22 Muchova, Karolina (CZE)

23 Sakkari, Maria (GRE)

24 Anisimova, Amanda (USA)

25 Collins, Danielle (USA)

26 Rybakina, Elena (KAZ)

27 Stephens, Sloane (USA)

28 Alexandrova, Ekaterina (RUS)

29 Wang, Qiang (CHN)

30 Pavlyuchenkova, Anastasia (RUS)

31 Kontaveit, Anett (EST)

32 Muguruza, Garbiñe (ESP)

33 Sevastova, Anastasija (LAT)

34 Strycova, Barbora (CZE)

35 Zhang, Shuai (CHN)

37 Hsieh Su-Wei (TPE)

38 Putintseva, Yulia (KAZ)

39 Goerges, Julia (GER)

40 Kudermetova, Veronika (RUS)

41 Mladenovic, Kristina (FRA)

42 Zheng, Saisai (CHN)

43 Linette, Magda (POL)

44 Peterson, Rebecca (SWE)

45 Ostapenko, Jelena (LAT)

46 Garcia, Caroline (FRA)

47 Van Uytvanck, Alison (BEL)

47 Shvedova, Yaroslava (KAZ) SR

48 Hercog, Polona (SLO)

49 Brady, Jennifer (USA)

50 Azarenka, Victoria (BLR)

51 Wang, Yafan (CHN)

52 Tomljanovic, Ajla (AUS)

53 Kuznetsova, Svetlana (RUS)

54 Suárez Navarro, Carla (ESP)

55 Williams, Venus (USA)

56 Swiatek, Iga (POL)

57 Siniakova, Katerina (CZE)

58 Blinkova, Anna (RUS)

59 Bouzkova, Marie (CZE)

60 Kuzmova, Viktoria (SVK)

61 Cornet, Alizé (FRA)

62 Davis, Lauren (USA)

63 Ferro, Fiona (FRA)

64 Pliskova, Kristyna (CZE)

65 Pera, Bernarda (USA)

66 Pegula, Jessica (USA)

67 Gauff, Cori​ (USA)

68 Teichmann, Jil (SUI)

69 Kasatkina, Daria (RUS)

70 Zidansek, Tamara (SLO)

71 Zhu, Lin (CHN)

72 Siegemund, Laura (GER)

73 Diyas, Zarina (KAZ)

74 Cirstea, Sorana (ROU)

75 Watson, Heather (GBR)

76 Golubic, Viktorija (SUI)

Alternates

77 Petkovic, Andrea (GER)

78 Jabeur, Ons (TUN)

78 Zvonareva, Vera (RUS) SR

79 Townsend, Taylor (USA)

80 Puig, Monica (PUR

