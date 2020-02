Terribile incidente oggi a Bologna, all’angolo fra via di Barbiano e via degli Scaligni. Un ciclista 18enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Un impatto risultato fatale per il giovne studente, che stava preparando l’esame di maturità al Liceo Scientifico Fermi, certo di avere già un posto in Ingegneria grazie al superamento dei test iniziali.

Si tratta di Matteo Prodi, pronipote di Romano: il giovane, dopo essere stato soccorso dal 118 è stato ricoverato in ospedale dove però è morto nella mattinata.

