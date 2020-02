Un match complicato, quello di oggi pomeriggio, per la Roma, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi hanno sofferto nella sfida in trasferta contro il Gent, ma l’1-1 è stato sufficiente per qualificarsi agli ottavi di finale. Ci ha pensato Kluivert a regalare alla Roma e ai romanisti l’accesso agli ottavi di finale pareggiando i conti dopo la rete di David che aveva illuso il Gent.

Nonostante i tentativi vari della squadra di casa di portarsi nuovamente in vantaggio, la Roma è riuscita a difendersi bene rimanendo sull’1-1 e festeggiando per una positiva qualificazione.

