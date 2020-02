Il posticipo della 22ª giornata regala un sorriso speciale al Napoli. La squadra guidata da Gattuso ha conquistato questa sera una bella vittoria contro la Sampdoria al Marassi. Il successo sulla Juve ha regalato ai partenopei la fiducia giusta per proseguire a far bene. Dopo un inizio sprint, il Napoli si è portato in vantaggio 2-0 sui blucerchiati, che però sono riusciti nella rimonta portando nuovamente il match sulla parità.

I ragazzi di Gattuso, tornatin in campo un po’ sotto tono dopo l’intervallo, ma Demme e Mertens sul finale sono riusciti a dare la svolta al match con due reti speciali che hanno regalato tre punti al Napoli.

