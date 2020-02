Andre Iguodala approda a Miami, all’interno di una trade con Memphis che ha coinvolto anche Justice Winslow. L’ala neo approdata agli Heat ha parlato della sua nuova avventura: “Adesso non voglio più guardarmi indietro, voglio ragionare su quello che farò in campo e non andare là fuori e fare la parte di quello che deve dimostrare qualcosa. Sto invecchiando e tutti sono portati a pensare che il mio gioco stia lentamente andando a scemare, ma il mio QI cestistico non viene di certo messo in mostra dalle statistiche. Devo mantenere la mia mentalità vincente e avere pazienza. Sono pronto a iniziare questa nuova avventura”. Queste le parole dell’ex Warriors riportate da Sky sport, un giocatore motlo determinato a far ricredere i suoi detrattori dopo metà stagione fermo ai box. Adesso stop alle parole, per Iguodala dovrà parlare il campo. Nel frattempo il buon Andre è già in viaggio per raggiungere la squadra in trasferta a Sacramento.

