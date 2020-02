Il Salone di Ginevra 2020 si svolgerà regolarmente, nonostante l’allarme Coronavirus che sta creando non poco caos in tutta Europa. Il primo caso in terra svizzera non ha creato particolare scompiglio tra gli organizzatori, i quali hanno fatto sapere che l’evento andrà ugualmente in scena, anche se con delle particolari precauzioni legate appunto al Coronavirus. Dunque il 2 marzo alle 14 il Salone di Ginevra aprirà i battenti per la stampa, giorno 5 invece saranno regolarmente aperti i cancelli al pubblico sino a giorno 15 di marzo. Dunque il Coronavirus non ferma il Salone di Ginevra, “the show must go on”.

