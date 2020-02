Sono passati due giorni dalla sconfitta del Milan del derby di Milano per mano dell’Inter, ma la delusione dei rossoneri è ancora tanta. Il primo tra tutti, sicuramente, ad essere deluso, è Zlatan Ibrahimovic, che si è dovuto arrendere ai rivali nerazzurri.

Un ko che rende… attapirato lo svedese: Ibrahimovic ha ricevuto infatti il Tapiro d’oro. Questa sera andrà in onda il servizio di Striscia la Notizia: “se non vinci la partita è normale essere arrabbiati. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio“, ha dichiarato lo svedese.

