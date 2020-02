La Mercedes non smette mai di stupire: il team di Brackley ha portato ai test di Barcellona un’importante novità, che sta facendo tanto discutere. Il volante della nuova monoposto, infatti, oltre che a girare a destra e sinistra, si sposta anche avanti e indietro per migliorare l’aerodinamicità della vettura.

La FIA ha dichiarato regolare la novità Mercedes, commentata così da Christian Horner: “pensavo che ad un certo punto sarebbe caduto dalla macchina, non so se è una cosa solo per i test op una soluzione per le gare, non lo so, ci sono sempre soluzioni degli ingegneri come quelli che provano d’estate e la f1 è fatta così. Non ho ancora verificato se può essere legale o meno ma dubito che abbiano fatto una cosa che non lo sia“.

