La stagione 2020 di Formula 1 è sempre più vicina: il 15 marzo i piloti si sfideranno nel primo Gp dell’anno, in Australia. Occhi puntatissimi sulla Ferrari, che quest’anno vorrà dare filo da torcere alla Mercedes e Hamilton, per lottare per il titolo Mondiale.

Il 2019 non ha particolarmente sorriso a Sebastian Vettel, che secondo Helmut Marko dovrebbe cambiare atteggiamento per poter ottenere buoni risultati. “Charles si è assicurato che Sebastian abbia perso il suo status di numero 1. Se Vettel vuole andare avanti e vuole continuare ad avere un contratto ben pagato con una squadra competitiva, deve avere un’ottima stagione quest’anno“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Germania.

“Per farlo deve lasciare la sua zona di comfort. È e rimane un quattro volte campione del mondo. Ma non sarà facile per lui come quando era con noi, perché la tua macchina non è dominante“, ha conclusol’austriaco.

Valuta questo articolo