La Mercedes ha annunciato oggi la partnership con Ineos, che sarà al fianco del team di Brackley a partire dalla stagione 2020 di Formula 1. A margine dell’evento, tenutosi al Royal Club Automobile di Londra, Toto Wolff ha parlato del futuro di Lewis Hamilton, il cui contratto scade nel 2020: “noi vorremmo avere l’uomo più veloce e so che Hamilton vorrebbe trovarsi nella macchina più veloce, quindi c’è una ovvia unità di intenti perché ci completiamo a vicenda e sarebbe un’accoppiata naturale“, ha affermato il team principal della Mercedes.

“Viaggiamo per il mondo per 10 mesi l’anno, in inverno ci lasciamo in pace e l’ultima volta che ci siamo parlati è stata a Natale. Ho una grande fiducia nelle capacità del team di attrarre i migliori piloti e Lewis ha dimostrato di essere il miglior pilota: nel medio e nel lungo termine spero che potremo continuare a fornire assistenza al miglior pilota“, ha aggiunto Wolff.

