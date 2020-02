Sarebbe dovuto finire al Manchester United, per il suo rapporto con Ole Gunnar Solskjaer, ma Erling Haaland ha scelto di trasferirsi al Borussia Dortmund, facendo la fortuna del club giallonero.

Una vera e propria macchina da gol questo giovanotto norvegese che, intervistato ai microfoni di Viasport, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto in Germania: “Ole Gunnar Solskjaer è stato molto importante per me, è vero. Mi ha aiutato ad arrivare dove sono ora. Ma siamo giunti alla conclusione che il Borussia era l’opzione migliore per me. Il trasferimento al Manchester United bloccato a causa delle mie richieste di stipendio? Questo dovrebbe essere spiegato da chi ha detto e scritto queste cose. Mi piacerebbe sentirlo spiegare da loro. Ma io non penso a cose del genere. Sarebbe divertente se fossi considerato avido ma le persone che mi conoscono vi diranno che non sono quel tipo di persona“.

