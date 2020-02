Devastante, cinico e infallibile. Basterebbero questi aggettivi per descrivere Erling Haaland, autentico fenomeno che sta riscrivendo i record di precocità in Europa.

L’ex attaccante del Salisburgo, comprato in queste finestra invernale dal Borussia Dortmund, sta letteralmente distruggendo i precedenti primati, considerando che mai era successo in Bundesliga che un giocatore segnasse sette reti nelle sue prime tre partite in assoluto. Haaland ce l’ha fatta, mettendo a segno consecutivamente una tripletta e due doppiette. Sette gol in tre partite, un impatto devastante che lo rende uno dei bomber più prolifici dell’intero panorama europeo.

