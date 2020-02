Guai giudiziari in vista per Samuel Eto’o, ex attaccante di Barcellona e Inter, che non si è presentato in tribunale per un’udienza in cui si sarebbe dovuta accertare la sua paternità nei confronti di una ragazza oggi diciannovenne.

Secondo quanto riportato da Sport, il camerunense è stati dichiarato in contumacia e adesso l’accusa potrebbe chiedere addirittura la reclusione, nel caso in cui non si presenti alle prossime udienze. La madre della ragazza in questione, sempre stando alle fonti citate da Sport, avrebbe dovuto ricevere un assegno mensile di 1400 euro da Eto’o, che aveva deciso a suo tempo di interrompere ogni rapporto con la madre, mettendo fine alla sua relazione. Soldi che l’ex giocatore nerazzurro non ha mai versato, senza presentarsi in tribunale per chiarire la vicenda. Una situazione davvero complicata, che potrebbe avere risvolti alquanto negativi per Eto’o.

