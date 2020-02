Il Motomondiale 2020 è alle porte: l’8 marzo inizia ufficialmente la nuova stagione di MotoGp, che si prospetta ricco di emozioni e spettacolo. Occhi puntatissimi su Valentino Rossi, che dovrà decidere del suo futuro, in base ai suoi risultati e alle sensazioni in pista nella prima metà della stagione.

Intanto sul web si parla di tante ipotesi per il futuro del nove volte campione del mondo, dalla Suzuki fino all’Aprilia. E’ proprio della possibilità di vedere Valentino Rossi correre per il team italiano che ha parlato papà Graziano a Motorsport: “non ho mai sentito parlare di Aprilia o Valentino interessato ad Aprilia. Quindi non so dire molto al riguardo in questo momento. Prpoblemi con la Yamaha? La Yamaha scommette su tutti i suoi piloti allo stesso modo. Valentino è uno dei tre piloti Yamaha in grado di ottenere grandi risultati. Penso sia un’ottima offerta. Il team Petronas è una squadra che è andata molto bene con la Yamaha semi-ufficiale l’anno scorso. E Petronas ha anche vinto gli ultimi sei titoli di Formula 1“.

