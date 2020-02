Francesco Molinari, 54° con 146 (72 74, +4), ha perso posizioni nel secondo giro del WGC Mexico Championship, prima delle quattro gare del World Golf Championships che per importanza sono seconde solo ai major. Sul percorso del Club de Golf Chapultepec (par 71), a Città del Messico, la classifica è cambiata grazie agli score molto bassi di cui si sono resi autori Bryson DeChambeau, nuovo leader con 131 (68 63, -11) dopo un 63 (-8), e Patrick Reed, stesso parziale, e il sudafricano Erik van Rooyen, che ha festeggiato il 30° compleanno eguagliando il record del campo, con un 62 (-9), entrambi secondi con 132 (-10). In rimonta Justin Thomas e il giapponese Hideki Matsuyama, quarti con 133 (-9), mentre è scivolato dal primo al sesto posto con 134 (-8) Rory McIlroy, in vetta dopo un turno e la cui leadership mondiale comunque non corre rischi.

Il nordirlandese ha quasi la certezza di raggiungere al terzo posto, tra coloro che sono rimasti più a lungo al vertice del World Ranking, l’inglese Nick Faldo, il quale si fermò a 97 settimane, dietro Tiger Woods (683) e Greg Norman (331). Infatti l’unico avversario che avrebbe potuto farlo scendere dal trono con una vittoria, lo spagnolo Jon Rahm, numero tre al mondo, è 22° con 141 (-1), e non marcia a grandi ritmi. A metà classifica l’australiano Adam Scott, 28° con 142 (par), vincitore domenica scorsa del Genesis Invitational, e in bassa l’iberico Sergio Garcia, che affianca Molinari, e i deludenti Jordan Spieth e Dustin Johnson, campione in carica, 60.i con 147 (+5).

Nove birdie per i tre che sono ai vertici. Hanno aggiunto un bogey Bryson DeChambeau e Patrick Reed, mentre Erik Van Rooyen non ha commesso errori. Francesco Molinari, arretrato dalla 29ª piazza, ha mantenuto il par per sette buche (un bogey, un birdie) poi ha gradatamente perso terreno con quattro bogey, contro un solo birdie, per il 74 (+3). Il montepremi è di 10.500.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il WGC Mexico Championship viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 22 febbraio dalle ore 18 alle ore 24. Eurosport2: diretta dalle ore 21,20 alle ore 24.

