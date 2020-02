Domenico Geminiani al 67° posto con 72 (par) colpi e Andrea Pavan al 93° con 74 (+2) dopo il primo giro del Puerto Rico Open, che si sta svolgendo al Coco Beach Golf & CC di Rio Grande a Portorico. Il torneo, in concomitanza con il WGC Mexico Championship, permette ai giocatori del PGA Tour esclusi da quella gara di poter comunque svolgere attività in un evento che, di diverso dagli altri, ha solo il montepremi notevolmente più basso rispetto alla media, tre milioni di dollari.

E’ al vertice con 64 (-8) colpi Kyle Stanley, 32enne di Gig Harbor (Washington) con due titoli sul circuito, l’ultimo nel 2017, che ha eguagliato il proprio primato di birdie (nove contro un bogey) e di 18 green in regulation realizzati in un round. Nutrito il gruppo che lo insegue a due colpi composto da Peter Uihlein, Josh Teater, Chris Couch, dall’australiano Rhein Gibson, dall’argentino Emiliano Grillo e dallo svedese Henrik Norlander (66, -6). In 14ª posizione la promessa norvegese Viktor Hovland e difesa del titolo molto difficile per Martin Trainer, stesso score di Pavan.

Geminiani, 23enne nato a Fort de France (Martinica), da dilettante vincitore di alcuni titoli italiani, con primo successo da pro conquistato a 16 anni (Ritz-Carlton Series) e con inizio carriera in Europa, ha viaggiato in par con tre birdie e tre bogey. Andrea Pavan tornato sul circuito dopo il 25° posto nel Barracuda Championship (2019), ha ceduto due colpi al campo con tre birdie, tre bogey e un doppio bogey.

